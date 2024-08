Líderes de movimentos da aliança formada pelo Partido Liberal, Progressistas, União Brasil, Podemos, Solidariedade, Cidadania e PSDB fizeram, formalmente, um convite ao candidato a prefeito Tião Bocalom e o candidato a vice-prefeito Alysson Bestene para participar, nesta sexta-feira (9) do evento Política, Cultura e Juventude.

O objetivo do encontro é reunir todos os movimentos partidários — juventude, movimento afro, movimento negro, movimento indígena, e movimento LGBTQIAP+ — para debater temas comuns como cultura e inovação.

“Esses movimentos estarão todos reunidos com seus estandes para tratar de ações voltadas para a nossa comunidade jovem, dentro da nossa Rio Branco. E terão várias atividades, inclusive essa dos estandes com políticas diferentes de cada uma — quem é negro vai falar sobre suas políticas negras, quem é jovem, quem é indígena vai falar sobre suas políticas e por aí vai — e também haverá, posteriormente, roda de capoeira, samba, atividades nesse sentido… culturais para promover a igualdade dentro da sociedade de Rio Branco”, conta Rauan Lima, presidente do PL Jovem.

Rauan celebra ainda o alinhamento de todos os movimentos com as pautas de Bocalom. “A juventude é o futuro; hoje nós estamos plantando essa semente — juntamente com esses dois líderes de região [Bocalom e Alysson] e sabemos que eles têm esse compromisso com a gente. Fiquei feliz por confirmarem presentes, e consequentemente, estarem compromissado com as nossas pautas”.

