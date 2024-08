Do TRE-AC

Nesta sexta-feira, 9, foi realizada uma reunião virtual liderada pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Desembargador Júnior Alberto, com a participação de juízes eleitorais de todo o estado. O encontro teve como foco discutir os desafios logísticos decorrentes das dificuldades de navegabilidade nos rios, que impactam diretamente o transporte de urnas e eleitores em diversas regiões. (…)

O Desembargador Júnior Alberto enfatizou a importância de assegurar que todos os eleitores possam exercer seu direito ao voto, mesmo diante das adversidades climáticas. “Com diversos locais de votação acessíveis apenas por vias fluviais, a navegabilidade comprometida dos rios pode representar um sério desafio logístico para o transporte de urnas e eleitores. Precisamos garantir que todos os eleitores do estado possam exercer seu direito ao voto, mesmo diante das adversidades que as condições climáticas nos impõem”, afirmou.

(…)