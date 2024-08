IstoE Dinheiro – Delfim Netto, um dos economistas mais poderosos do País e também uma das figuras mais complexas da história brasileira, morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, em São Paulo, aos 96 anos. O ex-ministro da Fazenda e ex-deputado federal estava internado desde 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein em decorrências de complicações no seu quadro de saúde.

(…)

Grifo meu: Delfim foi o papa da economia – no ministério da Fazenda – no período da ditadura brasileira.

Grifo meu 2: Delfim Netto conheceu Rio Branco. Cumpriu agenda política com empresários locais a convite do ex-deputado federal Francisco Diógenes(PFL) (fundador da Fiat-Comauto) no começo da década de 80.

J R Braña B.