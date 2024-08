TRE-AC: O Tribunal Regional Eleitoral do Acre celebra 49 anos de serviços prestados à sociedade acreana, destacando-se como um pilar da democracia e da justiça no estado. Desde a sua fundação em 11 de agosto de 1975, com o Desembargador Carlos Alves Cravo como seu primeiro presidente, o TRE-AC tem sido fundamental na organização e realização de eleições livres e justas, assegurando o direito ao voto de milhares de cidadãos.

A história da Justiça Eleitoral no Brasil começou em 24 de fevereiro de 1932, mas foi interrompida durante o Estado Novo em 1937, sendo restaurada apenas em 28 de maio de 1945. Antes da criação do TRE-AC, as eleições no Acre eram organizadas pelo Tribunal Eleitoral do Distrito Federal. A primeira eleição para cargos como governador e senadores no Acre ocorreu em 1962, coordenada por juízes do Distrito Federal, marcando um passo importante na autonomia política do estado, que já contava com 13 anos de emancipação.

Em 1978, o Acre contava com sete zonas eleitorais, atendendo 92.795 eleitores. Ao longo dos anos, o número de zonas eleitorais cresceu para acomodar o aumento do eleitorado. Em 1988, a 8ª Zona Eleitoral foi criada, e em 1997, as 9ª e 10ª zonas foram estabelecidas. A introdução da urna eletrônica em 1998, nas eleições em Rio Branco, foi um marco na modernização do processo eleitoral.

Hoje, o Acre está dividido em nove zonas eleitorais que atendem 612.448 eleitores, com um fórum eleitoral na capital para gerenciar as 1ª e 9ª zonas, enquanto outros municípios são atendidos por postos eleitorais.

(…)