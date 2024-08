Era uma vez um país onde o destino de milhões era decidido por poucos. Os registros políticos contam os fatos, mas as entrelinhas revelam a verdadeira história. O golpe de 2016 contra Dilma Rousseff não foi apenas uma destituição, mas parte de um plano maior, tramado nas sombras do poder.

Imagine o país como uma mesa de jantar, onde alguns se servem generosamente enquanto outros ficam com menos. Ao tentar reorganizar essa distribuição, a presidenta Dilma irritou os mais privilegiados. O golpe foi a ferramenta usada para tirá-la da mesa e restaurar a velha ordem, onde o banquete é exclusivo para os que sempre estiveram no topo.

A Operação Lava Jato entrou em cena como uma cruzada contra a corrupção, mas seu verdadeiro objetivo era outro. Mais do que punir corruptos, ela visava neutralizar qualquer força que desafiasse o status quo. A prisão de líderes políticos e empresariais ligados a projetos de desenvolvimento foi um claro aviso de que não se tolerariam mudanças que ameaçassem os interesses dos que sempre dominaram o jogo.

Com Dilma afastada e os dissidentes controlados, a nova ordem econômica foi imposta com a reforma trabalhista. Sob o pretexto de modernizar as relações de trabalho, a reforma legalizou novas formas de exploração, reduzindo direitos e precarizando as condições de vida de milhões de trabalhadores. Aqueles que antes lutavam por melhores condições agora enfrentavam uma realidade em que a dignidade foi trocada por salários insuficientes. A reforma não foi progresso, mas um retrocesso, voltando a tempos de exploração extrema.

A coroação desse processo foi a eleição de Jair Bolsonaro, que, apesar do discurso de renovação, representava a continuidade dos privilégios de uma elite que sempre se manteve no poder. Seu governo não trouxe a renovação moral prometida, mas confirmou que a política brasileira, mesmo com ‘novas aparências’, continuava servindo aos mesmos interesses de sempre.

Como era de se esperar, essa situação ampliou as desigualdades. Enquanto os ricos aumentaram suas fortunas, os pobres ficaram ainda mais miseráveis. A promessa de um futuro melhor se revelou uma farsa, deixando um país mais dividido, onde justiça e igualdade ficavam cada vez mais distantes da realidade.

