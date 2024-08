PMRB – A rede municipal de Rio Branco (Acre) registrou o 2º melhor desempenho entre as capitais do país no Ensino Fundamental – anos iniciais, segundo os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023, principal indicador de qualidade da educação básica brasileira.

O IDEB revela o nível de aprendizado dos alunos a partir das médias de desempenho do SAEB (Prova Brasil) e no fluxo escolar, destacando especialmente os componentes de Língua Portuguesa e Matemática, no Ensino Fundamental. A avaliação acontece a cada dois anos.

A rede municipal de ensino em 2021, num cenário pós-pandêmico, obteve a média de 5,7 no IDEB, o que motivou a Secretaria Municipal a envidar esforços com investimentos em tecnologias, reforço nas formações para os profissionais e, ainda, a implementação de um programa voltado à recomposição de aprendizagem dos alunos com déficit na aprendizagem. E como resultado, a rede municipal obteve um crescimento de 0,7 em sua nota, passando em 2023 para a média 6,4. Resultado que colocou a cidade de Rio Branco entre as 3 melhores médias do IDEB, no ranking das capitais e o primeiro da Região Norte.

Os resultados foram apresentados nesta quarta-feira (14) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e Manuel Palácio, presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

(…)

Em tempo 2: Acre fica em 15º no Ensino Médio(responsabilidade do GdA), segundo o MEC

Em tempo: entrevista com Alysson Bestene nesta quarta-feira (estamos entrevistando os candidatos a vice-prefeito de Rio Branco)