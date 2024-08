Durante reunião realizada na quarta-feira, 14, o governo do Acre por meio na Casa Civil, da Secretaria de Estado de Governo (Segov) e Secretaria de Educação e Cultura (SEE), recebeu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) para tratar sobre as reivindicações da categoria. (…)

Entre as reivindicações do sindicato está o pedido de reajuste de 7% para 10% da tabela salarial da categoria,

(…)

O Sinteac realiza assembleia neste final de tarde com os professores na quadra do Cerb, a partir às 16h30min.