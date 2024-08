Em assembleia neste fim de dia, na quadra do Cerb, os professores da rede estadual decidiram suspender a greve até setembro e seguir a mobilização nas escolas para buscar recuperar as perdas da tabela de progressão retirada e não devolvida pelo governo GladsonC.

Longe de sentirem-se derrotados, os professores saíram do encontro convicto que só um movimento consciente e forte pode inverter a situação de descaso do GdA com os professores.

O Sinteac liderou a assembleia, haja vista que os outros dois sindicatos ligados aos professores têm se ausentado das mobilizações dos trabalhadores.

Concretamente:

– Não há proposta do governo para a educação

– Greve é suspensa com o intuito de melhorar e aprimorar o nível de mobilização entre os professores.

– Mobilização nas escolas segue até a próxima assembleia (set)…Um mês antes das eleições…O que é bom.

– Segue a política oficial de desvalorizar a carreira dos professores(a começar pelos salários)

– Pense mil vezes, você jovem, em querer ser professor no Acre (a realidade dos aposentados da Educação é caótica)

A desculpa do GdA

–Lei de responsabilidade fiscal, que só serve para justificar o não atendimento das demandas da Educação e dos servidores em geral (só não é impedimento para os altos salários e diárias do governador e secretários)

Realidade no fim das contas

– MEC divulga e mostra que Educação do Acre não avança, sequer atinge as metas (como avançar se a política de desmotivação profissional é o projeto)

Luta política

– Professores precisam entender que há uma luta política entre os interesses legítimos dos professores e as prioridades de um governo, que só olha e atende o empresariado e as castas da burocracia acreana, que todos conhecem.

Eleição 2024

Derrotar o governo GladsonC(seus candidatos) na eleição em todos os municípios agora em outubro é dever de todo professor com um mínimo de consciência política e amor-próprio. De Assis Brasil a Thaumaturgo. Porque a luta dos professores não pode se restringir apenas à questão econômica(nessa, os professores e trabalhadores em geral estão, na maioria das vezes, sendo derrotados)

oea, editorial