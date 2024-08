A família agradece a compreensão e pede que a memória do Silvio seja celebrada com a mesma alegria que ele trouxe aos brasileiros. “Ele viveu feliz, amou o Brasil e fez tudo de coração.”

Silvio Santos, judeu, será sepultado seguindo a tradição da sua fé, que recomenda o enterro rápido. No entanto, por ser sábado, a cerimônia ocorrerá em outro momento apropriado.

Não haverá velório, atendendo ao desejo dele mesmo. Será realizada uma cerimônia judaica no cemitério, sem divulgar data e local.

Silvio Santos se foi nesta madrugada, 17, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia após complicações do vírus H1N1.

Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu.

Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros.