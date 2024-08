MS – Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, o Programa Farmácia Popular atendeu 9,7 mil pessoas no Acre com medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose e anticoncepção. Esse número é nove vezes maior do que os poucos mais de mil atendimentos registrados em 2022.

Com a ampliação da gratuidade do programa, anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, em 10 de julho, mais 53 pessoas no estado passaram a receber medicamentos para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite.

A nova medida, que agora oferece 95% dos medicamentos e insumos gratuitamente para toda a população, beneficiou 2,1 milhões de brasileiros em apenas um mês.

(…)