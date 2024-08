Hoje é o último dia para a inscrição no concurso do BNDES

Do BNDES – O BNDES reafirma seu compromisso com a inclusão social, reservando 30% das vagas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência (PcD). A remuneração inicial é de R$ 20.900,00, e, além dos benefícios legais, farão jus à possibilidade de ascensão de carreira conforme o plano de cargos e salários vigente à época da admissão e conforme desempenho do(a) empregado(a), benefício de assistência à saúde; Assistência Educacional (auxílio babá, creche e ensinos fundamental e médio); plano de previdência complementar, bem como demais vantagens estabelecidas por normas complementares específicas vigentes à época da contratação.

