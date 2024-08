MDA-Acre – Os moradores do Seringal Porangaba, localizado em Sena Madureira, enfrentam uma situação alarmante. Segundo as famílias que há décadas habitam, cultivam essa terra e vivem do extrativismo, elas estão sendo alvo de abusos e pressões por parte de um suposto proprietário e de uma empresa envolvida em um projeto de crédito de carbono no seringal.

A comunidade, composta por posseiros que residem no local há mais de 10 anos – alguns há mais de 40 –, relata que estão sendo coagidos a abandonar as terras onde nasceram, cresceram e que são essenciais para sua subsistência. A crescente pressão tem gerado grande preocupação entre os moradores, que dependem diretamente da terra para sobreviver.

Diante dessas denúncias, o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Acre, Cesário Braga, articulou uma reunião com a Defensoria Pública Estadual para discutir o caso e buscar soluções que assegurem o direito de posse dessas famílias. O objetivo é garantir a permanência dos moradores no seringal e, além disso, transformar a posse dessas terras em propriedade legal por meio do usucapião.

O Defensor Celso Araújo, Coordenador do núcleo de Cidadania do DPE e a Defensora Thaís Araújo, que receberam os representantes da comunidade, se comprometeram a acompanhar de perto a situação, oferecendo o suporte necessário. O deputado estadual Edvaldo Magalhães, que tem acompanhado de perto casos semelhantes, também participou da reunião.

“Temos fé de que, com a união da comunidade e o apoio dos parceiros, conseguiremos garantir a justiça e os direitos desses trabalhadores”, afirmou Cesário Braga.

O caso dos moradores do Seringal Porangaba destaca os desafios enfrentados por comunidades tradicionais na luta pelo direito à terra. Além disso, chama atenção para a nova modalidade de conflitos agrários que tem surgido na Amazônia em decorrência dos projetos de crédito de carbono, que frequentemente colocam em risco os direitos dos posseiros.

