Bernardo Mello Franco, de O Globo, chama de degradação.

Foi ameno por motivos óbvios.

Esse Pablo Marçal consegue ser pior, veja só, do que o próprio Bolsonaro.

Trecho do artigo Bernardo:

A eleição de São Paulo foi chacoalhada por um personagem novo e barulhento. Candidato pelo nanico PRTB, Pablo Marçal tumultuou os debates e obrigou as chapas favoritas a reverem suas estratégias. O coach entrou em cena no papel de franco-atirador. Apostando na baixaria, atropelou regras, disparou acusações sem provas e provocou os adversários até tirá-los do sério.