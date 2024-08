Nesta semana, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou 20 cirurgias de artroscopia de joelho no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Os procedimentos, que incluíram reconstrução de ligamento cruzado anterior e reparo de menisco, beneficiaram pacientes de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.