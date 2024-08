A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou no sábado (24) mais uma edição da Ação de Saúde Itinerante Rural. O mutirão aconteceu na comunidade Arraia I, localizada no Jarinal, no quilômetro 50 do Ramal dos 10, que tem acesso pelo quilômetro 72 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana.

Durante a ação, os moradores da comunidade tiveram acesso a uma série de serviços, que incluíram a entrega de medicamentos mediante apresentação de receita médica, atendimento odontológico, exames de PCCU, consultas de pré-natal, orientações sobre o programa Bolsa Família, vacinação de rotina, aferição de pressão arterial e níveis de glicemia, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, educação em saúde, testes rápidos, além de consultas médicas e de enfermagem.

A enfermeira Lenice Camargo, integrante da coordenação do projeto, destacou que aproximadamente 300 pessoas foram beneficiadas com os serviços oferecidos pela equipe multidisciplinar.

“É uma ação completa para trazer para essas pessoas, que têm necessidade e têm dificuldade de ir até a zona urbana. A gente traz a saúde para eles. Ficam aguardando, eles já sabem que nós viremos a essas comunidades. Fazemos a divulgação pelo rádio, que é o meio de comunicação mais comum que temos com eles”, afirmou Lenice.

Os moradores expressaram satisfação com a chegada dos profissionais de saúde. Jirene de Jesus, que compareceu ao mutirão com seus dois filhos, comentou sobre a importância da iniciativa.

“Nos livra de sair de casa para ir na cidade. Muitas vezes não temos condições de sair, e eles vindo para perto, fica melhor para a gente.”

Raimunda Freire também destacou os benefícios da ação e falou da dificuldade em comprar medicamentos que precisa.

“Lá em casa é difícil para a gente comprar remédios, e eu também não posso estar comprando. Quando a ação vem é que eu venho aqui pegar remédio”, relatou.

A Ação Itinerante de Saúde continuará no domingo (25), com atividades no ramal, desta vez na escola Cantos do Sabiá, localizada no quilômetro 32, oferecendo a mesma gama de serviços de saúde para os moradores da região.