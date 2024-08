Gilberto, agenda de campanha – No mercado público

-Prestigiando o evento da comunidade Cazumbá e revendo grandes amigos na noite de sábado (24). Em nome do ICMBio parabenizo a todos os organizadores pela belíssima festa. Sempre é prazer voltar ao meu velho é querido Caeté.

-Meus amigos iniciei este domingo (25) tomando um bom café na feira livre dos colonos e batendo um bom papo com nossos amigos, juntamente com o prefeito Mazinho Serafim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Lira (@giba_lira)

Gehlen, agenda de campanha – colono diz que precisa de munição para sobreviver

– Continuamos nossa luta em defesa do homem do campo! Na próxima semana teremos nova reunião na sede do exército, em Brasília, para tratar acerca dos insumos da munição, espoleta, pólvora e chumbo, que pelas regras atuais os caçadores de subsistência são impedidos de comprar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerlen Diniz Andrade (@gerlendiniz)

Em tempo: Ghelen, até o momento, tem mais engajamento que o concorrente Gilberto.

Em tempo 2: para dar um exemplo: em Rio Branco Bocalom é mais ativo na rede social e Marcus tem mais engajamento.

Em tempo 3: os candidatos em Sena precisam começar a falar de suas propostas para a cidade. Faltam apenas 42 dias para as eleições.

J R Braña B.