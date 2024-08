oestadoacre já começou a tratar das entrevistas aqui com os candidatos a prefeito de Rio Branco.

Já falamos com Bocalom, que disse ok.

Com Marcus tivemos o primeiro contato com o próprio e esperamos o ok.

E faremos o mesmo com Jenilson e Jarude.

Vamos ver.

Quando houver confirmação, anunciaremos…

A dificuldade?

Uma hora na agenda… Que daqui até o dia 6 de outubro será complicado…

Também não faria muito sentido entrevista antes da campanha começar…

Ah…E abominamos esse termo sabatina(😂…)

É brega e cópia dos três jornalões de SP e RJ.

J R Braña B.

