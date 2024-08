B61 -A CAIXA paga, nesta quarta-feira, 28 de agosto, nova parcela do Programa Pé-de-Meia para os estudantes nascidos nos meses de maio e junho.

Com a ampliação do programa pelo Governo Federal, a partir deste mês, cerca de um milhão de novos estudantes passam a receber o incentivo financeiro.

Somente em São Paulo são mais de 1,1milhão alunos. (GovFed)

No Acre mais de 17 mil alunos recebem o benefício do governo Lula. (GovFed)

O benefício no valor de R$ 200 será creditado em conta Poupança CAIXA Tem e os valores podem ser movimentados pelo App CAIXA Tem.

O estudante pode fazer transferências, PIX e pagar contas, direto no aplicativo do celular.

Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, Lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui.

Grifo meu: e os aliados do governo Lula no Acre não conversam com os estudantes sobre esse benefício. Muitos alunos nem sabem de onde vem essa ajuda todo mês. Nunca ouviram que se trata uma política pública do Gov Fed para ajudá-los permanecerem na escola e concluírem o EM.

Grifo meu 2: Aí fazem pesquisas no estado e Lula obtém somente 22% de aprovação. Alguém precisa avisar ao presidente que ninguém fala por ele no Acre…. Aqui Lula está mais largado que…..

J R Braña B.