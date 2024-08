Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou nesta quarta-feira (28) de uma agenda no Ministério das Relações Exteriores do Peru, em Lima, visando estreitar as relações comerciais entre o Acre e o país vizinho com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico do estado.

Gonzaga participou da agenda ao lado do secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Acre, Ricardo Brandão, que representou o governador Gladson Cameli no evento com ministros e governadores peruanos.

Já tivemos voos de Cruzeiro do Sul a Pucallpa e entre Rio Branco até Lima e hoje estamos praticamente isolados do Peru – presidente Luiz Gonzaga

Além de debater o comércio bilateral, Gonzaga e Brandão também trataram com o vice-ministro de Relações Exteriores do Peru, embaixador John Peter Camino, embaixadora do Brasil, Maria Laura, governador de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, a internacionalização de voos comerciais e de cargas saindo do Acre para aeroportos peruanos. Assim também como voos do Peru para Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Outro ponto debatido foi a rota comercial passando pelo Acre com produtos com destino ao Porto de Chancay.

Gonzaga destacou a importância da agenda em Lima e afirma que saiu da reunião confiante que a integração entre os dois países vai gerar desenvolvimento as duas regiões.

“Saímos muito felizes da reunião, pois tivemos avanços importantes. Estamos cada vez mais próximos de realizarmos um sonho muito antigo não somente da população do Juruá, mas de toda a população do Acre, que é a integração que vai gerar desenvolvimento do nosso estado, mas também do Peru. Precisamos dessa integração. Já tivemos voos de Cruzeiro do Sul a Pucallpa e entre Rio Branco até Lima e hoje estamos praticamente isolados do Peru. Precisamos retomar esse assunto com firmeza para conseguirmos ter essa integração. Além disso destaco a possibilidade de construção de uma ferrovia de Pucallpa até Cruzeiro do Sul o que vai gerar ainda mais emprego e renda ao nosso povo”, disse o deputado.

O governador de Ucayali agradeceu ao presidente da Aleac e secretário acreano por participarem da reunião e destacou a importância da conectividade entre as duas regiões para o desenvolvimento econômico tanto do Acre como do Peru. Manuel afirmou que os acordos entre os dois países serão implementamos com urgência e começará pelos voos do Peru para o Acre.

“Quero agradecer ao presidente Luiz Gonzaga e ao secretário Ricardo por essa agenda tão proveitosa. A reunião foi muito importante, pois queremos conectar a região central do Peru ao estado do Acre para impulsionarmos o comércio tanto de Ucayali como o acreano. Vamos apresentar propostas de conectividade do Acre com o Peru ao ministro das Relações Exteriores e acredito que teremos grandes avanços. Vamos levar aos ministros a necessidade de darmos início aos acordos começando pelos voos entre o Acre e Peru, além do acesso ao Porto de Chancay”, disse o governador peruano.

O secretário Ricardo Brandão afirmou que o encontro com as autoridades peruanas foi proveitosa para estreitar ainda mais as relações entre os dois países.

“A nossa expectativa é que sairemos daqui com a garantia que iremos fortalecer ainda mais as relações comerciais entre o Acre e o Peru com foco no desenvolvimento dos estados de fronteira, especialmente o Acre. Com a cooperação dos Ministérios das Relações Exteriores do Brasil e Peru tenho certeza que daremos um passo importante para a tão sonhos integração”, disse Brandão.

Estiveram presentes na agenda o deputado Luiz Gonzaga, Ricardo Brandão, representando o governador Gladson Cameli, vice-ministros do Peru, governadores peruanos e embaixadores do Brasil no Peru e do Peru no Brasil.

(Aleac)