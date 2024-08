Gabriel Ângelo de Oliveira, conhecido como De Ângelo, tem 26 anos e já é um nome forte na música sertaneja, com hits como “Erro Gostoso” e “S de Saudade”. Agora, ele está pronto para um novo desafio: levar suas composições para os palcos com sua banda, O Grelo. A ideia é misturar estilos e transmitir mensagens do cotidiano com leveza e humor, prometendo um show eclético e surpreendente.