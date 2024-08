Elon Musk, dono da big tech X (ex-Twitter) – é um empresário a serviço da extrema-direita no mundo.

Disso todos ou pelo menos as pessoas minimamente informadas sabem.

A narrativa da extrema-direita e da imprensa brasileira com complexo de vira-lata fala em censura do STF e do ministro Alexandre de Morais…. Os desorientados reproduzem esse discurso.

É simples.

Xandão intimou Elon Musk para que a empresa dele mantivesse o escritório e um representante no Brasil porque é assim que a Lei funciona para todas as empresas existentes no nosso país.

Não existe empresa legal no Brasil sem CNPJ, sem representante e sem endereço.

O autocrata não cumpriu a determinação baseada na CF e levou o troco da justiça prejudicando os usuários do seu próprio negócio, que estão impedidos de usar o X.

A notícia ganhou o mundo.

O NYT, o mais importante jornal dos EUA chama de ‘a experiência brasileira para combater a desinformação fechou o X.’

E pôs o Xandão na capa do portal de notícias mais influente do planeta.

Pode uma empresa privada estrangeira afrontar um país, suas instituições e Leis com intuito político?

Essa é a questão.

As big techs precisam ser controladas, reguladas em favor da sociedade.

E são os estados nacionais que devem fazer isso.

O Brasil inaugura um novo capítulo pela regulação das big techs.

O capítulo mais decisivo.

J R Braña B.

PS: tá todo mundo correndo para o BlueSky…Vai lá também…