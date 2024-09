O Ministério Público do Acre (MPAC) lançou a campanha “ Vidas Ameaçadas ” em Cruzeiro do Sul. A iniciativa visa alertar sobre os danos da seca e das queimadas e promover a responsabilidade ambiental.

No evento, diversas instituições assinaram um compromisso de apoio, incluindo a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Ibama, Polícia Federal, Polícia Civil, ICMBio, Imac, Defesa Civil, Polícia Militar e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura e Pesca.