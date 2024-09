EBC – A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou na manhã desta segunda-feira (2) para manter a suspensão da rede social X, o antigo Twitter. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino seguiram integralmente o voto do relator, Alexandre de Moraes, e mantiveram a decisão.

Cámen Lúcia e Luiz Fux foram os últimos a votar no plenário virtual. A ministra votou integralmente com o relator. A magistrada apoiou a decisão de suspender a plataforma por entender que o descumprimento reiterado e infundado do Direito Brasileiro precisa receber uma resposta judicial coerente.

“O Poder Judiciário é um sistema de órgãos da soberania nacional para a guarda do sistema jurídico adotado e há de ter sua decisão acatada, respeitada e legitimada. Seu questionamento há de se dar na forma da legislação processual, não segundo os humores e voluntarismos de quem quer que seja, nacional ou estrangeiro”, afirmou a ministra.

Repercussão:

Ricardo Cappelli, presidente da ABDI

-SOBERANIA. O STF aprovou por unanimidade a posição do ministro Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. O que está em jogo é a soberania do BRASIL. A lei vale para todos. O bilionário cumpre tudo na Turquia e na Índia e quer fazer graça no nosso país? Aqui, NÃO!

Leonardo Attuch, 247

-Não é Xandão versus Musk. É o Brasil defendendo a sua soberania. O ministro Alexandre de Moraes teve apoio dos ministros Flavio Dino e Cristiano Zanin e está formada a maioria na primeira turma do STF.

Eduardo Moreira, Fundador do ICL

-Imagina se o filho da Dona Maria resolvesse afrontar a Justiça que nem o Elon Musk está fazendo.

Mônica Bergamo, Folha

-O argumento de Musk de que um juiz ditador comanda o país cai por terra com a decisão unânime da 1ª turma do STF de manter a suspensão ao Twitter até que ele cumpra decisões judiciais no Brasil

Gleisi Hoffmman, dep fed do PT pelo PR

-Elon Musk não passa de um playboy mimado, prepotente e arrogante. Ele sim, apaixonado por ditaduras como a de 1964, sonha com nova interferência externa na defesa e soberania de países sul-americanos.

Rosane Borges, jornalista, escritora e professora da PUC(SP) e USP

-Politicídio e tecnologia: o X da questão. Suspensão do X está relacionada a uma gestão tecnológica que atravessa as fronteiras do perímetro civilizatório.

Luis Nassfi, GGN

(…)O modus operandi de Elon Musk é sempre o mesmo: ao descumprir a legislação local e ser retaliado por autoridades, ameaça “expor a verdade para o povo”.(…)

Leandro Demori, ICL e TV Brasil

-Nós temos um cidadão estrangeiro com o poder de fogo do PIB de um país atacando nossa soberania e tem idiota fazendo a leitura desse momento histórico como se tivesse algo a ver com liberdade de expressão.

