Ipea – O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) realizou, nesta segunda-feira (02/09), um seminário para o lançamento da edição número 76 do Boletim Radar, que apresenta uma série de análises sobre questões econômicas e ambientais que influenciam o futuro do Brasil. A publicação aborda temas cruciais, desde o papel do país no comércio internacional de minerais críticos para a transição energética até a desigualdade racial no campo da pesquisa científica. Na abertura do evento, Fernanda De Negri, diretora de Estudos e Políticas Setoriais, de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Ipea, destacou a relevância dos temas abordados: “todos os estudos e pesquisas desenvolvidos dialogam com a necessidade de pensarmos em um novo modelo de produção que seja mais sustentável, do ponto de vista ambiental, e mais justo, do ponto de vista social”.

(…)