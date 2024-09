O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (3), que o governo federal destinará R$ 5,4 milhões para ações emergenciais de combate à estiagem no Acre. Os recursos, a serem repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), serão utilizados na compra de galões de água, cestas básicas, combustível e no aluguel de carros-pipa.

Do montante total, cerca de R$ 4,5 milhões serão encaminhados ao governo estadual, enquanto R$ 875 mil serão destinados aos municípios de Epitaciolândia, Manoel Urbano e Jordão. A informação foi confirmada pelo secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, que garantiu a publicação das portarias no Diário Oficial da União (DOU) e a rápida liberação dos recursos.

Segundo o senador Petecão, os recursos são essenciais para mitigar os impactos da estiagem e garantir que as comunidades afetadas recebam a assistência necessária.

“Esse apoio é muito importante para que as famílias possam enfrentar essa situação difícil com mais dignidade. Nosso trabalho, aqui em Brasília, junto ao governo federal, é buscar soluções rápidas para atender à população que está sofrendo com esses efeitos climáticos”, ressaltou.

Outros municípios serão beneficiados

Além dos municípios contemplados nesta primeira remessa, outras localidades, como Assis Brasil, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Walter, Santa Rosa do Purus e Tarauacá, também têm propostas em análise pela Defesa Civil Nacional.

“Estamos trabalhando junto aos municípios e ao ministério para que as propostas sejam analisadas o quanto antes. Precisamos garantir que não faltem nem água nem alimento à população mais carente”, afirmou Petecão.