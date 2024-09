GdA – Carina Castelo Branco

Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

O GdA, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), faz um novo alerta à população, nesta segunda-feira, 2, devido à piora da qualidade do ar.

De acordo com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), vinculado à Sema, o acúmulo de fumaça se deu por conta do elevado número de focos de calor na Amazônia, com fumaça em maior concentração vinda do sul do Amazonas.

(…)

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), orienta a população a seguir as recomendações do Ministério da Saúde sobre as necessidades de cuidados com a saúde respiratória.

Entre as orientações estão: aumentar a ingestão de água e líquidos, reduzir o tempo de exposição em ambientes abertos, evitar portas e janelas abertas durante os horários com maior concentração de fumaça, evitar atividades físicas quando houver indicação de alta concentração de poluentes e fazer uso de máscaras.

A Sesacre também recomenda aos cidadãos que fiquem atentos aos sintomas respiratórios ou outras ocorrências de saúde e que, diante de sintomas físicos, busquem atendimento médico o mais rapidamente possível.