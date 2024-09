O programa de pós-graduação em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória) realiza processos seletivos para preencher 12 vagas no mestrado, com inscrições abertas até 13 de novembro, e três vagas no doutorado, com inscrições até 8 de outubro, para acesso em 2025 no polo da Ufac. Podem se candidatar portadores de diploma de graduação (licenciatura) e professores de História da rede pública da educação básica.

A inscrição para ambos os cursos custa R$ 130. Para o mestrado, a seleção consiste em duas etapas: prova objetiva, com 20 questões de múltipla escolha, e prova discursiva, com uma questão valendo 10 pontos; a aplicação das provas ocorrerá em 8 de dezembro, no campus-sede da Ufac, com início a partir de 7h30 (do Acre).

Para o curso de doutorado, a seleção consiste em três etapas: análise e adequação dos projetos; prova oral, presencial, com duração entre 10 e 25 minutos, a ser realizada de 6 a 12 de novembro, em local divulgado posteriormente; e avaliação dos projetos. A classificação final dos cursos será divulgada em 21 de janeiro de 2025.

Para mais informações sobre os certames, leia os editais do ProfHistória.

ProfHistória

O ProfHistória, programa de pós-graduação stricto sensu em Ensino de História, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, visa à formação continuada do docente em História que atua na educação básica, propiciando qualificação certificada para o exercício da profissão. O ProfHistória, que conduz ao título de mestre ou doutor em Ensino de História, é um curso presencial, com oferta simultânea nacional, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).