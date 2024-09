O Instituto Federal do Acre (IFAC) está com processo seletivo aberto (n.º 07/2024) para contratar um Professor Substituto no Campus de Sena Madureira. A vaga é para a área de Letras/Inglês e exige graduação em Letras.

Detalhes da Vaga:

Cargo: Professor Substituto

Professor Substituto Área: Letras/Inglês

Letras/Inglês Validade do contrato: 12 meses, com possibilidade de prorrogação

12 meses, com possibilidade de prorrogação Local: Campus Sena Madureira

Campus Sena Madureira Regime de Trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, dependendo da titulação

R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, dependendo da titulação Benefícios adicionais: Auxílio-alimentação (R$ 1.000), auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (R$ 484,90 por dependente até 6 anos)

Inscrições:

Período: 4 a 9 de setembro de 2024

4 a 9 de setembro de 2024 Como se inscrever: Enviar e-mail para [email protected]

Processo Seletivo:

Etapa: Prova de títulos, considerando doutorado, mestrado, especialização, experiência docente e cursos extracurriculares

Prova de títulos, considerando doutorado, mestrado, especialização, experiência docente e cursos extracurriculares Critérios de desempate: Idade igual ou superior a 60 anos, maior tempo de experiência na docência e maior idade

Para mais informações e leitura do edital, acesse o site (clique) do IFAC ou envie dúvidas para [email protected].