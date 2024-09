Um estudo sobre o impacto da digitalização das cadeias de suprimentos sustentáveis mostra as perspectivas de várias tecnologias digitais, como inteligência artificial (IA), manufatura aditiva, blockchain, big data e Internet das Coisas (IoT), que podem contribuir para a sustentabilidade da cadeia de suprimentos.

As cadeias de suprimentos digitalizadas têm o potencial de abordar as preocupações de sustentabilidade da perspectiva dos países menos desenvolvidos. Exemplos da vida real demonstram como pequenos passos dados nos países menos desenvolvidos na digitalização da facilitação do comércio e dos processos de negócios e os esforços destinados a aumentar a transparência da cadeia de suprimentos estão beneficiando pequenas empresas e agricultores.

Facilitação do comércio sem papel

A digitalização dos procedimentos de comércio fronteiriço e a transição para o comércio sem papel é um mecanismo promissor para tornar o comércio e as cadeias de suprimentos não apenas amigáveis ao clima, mas também inclusivos. Por exemplo, a Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para a Ásia e o Pacífico (ESCAP) estima que a digitalização total dos procedimentos regulatórios em torno do comércio poderia economizar entre 32 kg e 86 kg de CO2 equivalente por transação de ponta a ponta . Extrapolando-os para a região da Ásia e do Pacífico, onde o estudo foi realizado, isso implica uma economia potencial de 13 milhões de toneladas de CO2, equivalente ao plantio de 439 milhões de árvores .

Um exemplo prático disso pode ser encontrado em Vanuatu, um país que recentemente se formou no status de PMA, onde o projeto Janela Única Eletrônica digitalizou procedimentos para a emissão de certificados de segurança de biossegurança. Como resultado, o governo conseguiu reduzir o tempo necessário para a emissão de certificados de biossegurança de seis dias para 10 minutos e, assim, conseguiu uma redução de 95% na papelada e uma redução de 86% nas viagens físicas necessárias para os processos de certificação. Essas reformas contribuíram para reduzir as emissões de CO2 em 5.827 kg.

No Camboja , a União Postal Universal, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Aliança Global para a Facilitação do Comércio e a Swisscontact trabalharam em conjunto para apoiar uma interface de Dados Eletrónicos Avançados entre os serviços aduaneiros e postais, com vista a garantir a rápida conclusão das transações de comércio eletrónico (comércio de encomendas) para micro, pequenas e médias empresas.

Digitalização de processos de negócios

Um exemplo prático de digitalização de processos de negócios é encontrado no Butão, onde o ambicioso projeto de “infraestrutura eletrônica para comércio e serviços” implementado pela Food Corporation of Bhutan (FCB) apoiou a transição para um ecossistema digital. O projeto ajudou a instalar a classificação por máquina e um sistema de leilão eletrônico de batatas na cidade de Phuntsholing, no sul, o que contribuiu para aumentar a transparência dos preços, reduzir a cartelização e diminuir os custos de transação.

Em Bangladesh, a Estrutura Integrada Aprimorada apoiou o estabelecimento do Centro de Inovação, Eficiência e Melhoria da Segurança e Saúde Ocupacional (CEOSH) nas instalações da Associação de Exportadores e Fabricantes de Vestuário de Bangladesh para treinar proprietários, gerentes e trabalhadores nas tecnologias mais recentes, como IA, blockchains e impressão 3D, para reduzir os custos de produção e comércio e cumprir as normas ambientais e sociais. A CEOSH também atua como uma câmara de compensação para os mais recentes conhecimentos, informações e tendências sobre o mercado de moda e as práticas da cadeia de suprimentos. O projeto foi útil no contexto da iminente graduação de Bangladesh da categoria de PMA, o que pode resultar em extensa erosão de preferências.

Transparência da cadeia de suprimentos

As tecnologias digitais tornaram-se uma ferramenta importante para aumentar a transparência da cadeia de suprimentos para permitir que varejistas e consumidores rastreiem os vários estágios de uma cadeia de suprimentos, desde a origem dos produtos até as prateleiras das lojas. Isso é ainda mais importante para a emissão de certificação orgânica para os produtos, como demonstrado por exemplos de vários países menos desenvolvidos.

Embora ainda em um estágio relativamente incipiente, o Projeto de Rastreabilidade da Etiópia testa um sistema de rastreabilidade com três moinhos úmidos na região de Sidama, onde a maior parte do café é proveniente de milhares de pequenos agricultores, bem como de coletores/compradores locais de café. Os benefícios previstos do projeto incluem rastreabilidade aprimorada e digitalizada; aumento da confiança entre produtores e compradores; e o aumento das certificações orgânicas.

No Nepal, o uso da tecnologia digital para melhorar a rastreabilidade da cadeia de valor do chá ortodoxo permitiu que os agricultores obtivessem a certificação orgânica, obtivessem melhores preços para seus produtos e diversificassem suas exportações. Como resultado da intervenção, o preço de exportação do chá aumentou de US$ 8 por kg para US$ 9,5 por kg.

Em Ruanda, um projeto piloto usa tecnologia blockchain e sistemas de rastreabilidade digitalizados para apoiar as mulheres cafeicultoras, uma vez que essa commodity é um dos principais impulsionadores do crescimento econômico, estabilidade e melhoria da renda de mais de 450.000 agricultores. Como a principal cultura de exportação do país, contribuiu com uma média de 24% para o total das exportações agrícolas na última década.