O Globo – O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) foi demitido nesta sexta-feira após a organização Me Too Brasil(uma ONG – J R Braña B.) afirmar ter recebido denúncias de assédio sexual contra ele, que nega as acusações. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações”.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Comissão de Ética da Presidência da República. A saída foi confirmada após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto e publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ele é o quinto integrante do primeiro escalão a deixar o governo desde o início do mandato.

(…)

Grifo meu: a economia em alta, o desemprego e a pobreza em queda livre e vem uma m… dessas para deslocar a atenção pública. O intelectual e agora ex-ministro dos DH, Sílvio Almeida, já foi ‘condenado’ na rede social. Já era. A denúncia foi feita por uma ONG ao site Metrópoles.

J R Braña B.