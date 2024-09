GdA/Miguel França – A Expoacre está promovendo uma integração cultural entre os estados do Rio Grande do Sul e do Acre com a realização de oficinas gratuitas e com certificado para ensinar a fazer o tradicional churrasco gaúcho. As aulas são ministradas por mestres vindos de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul (RS), cidade reconhecida como a capital nacional do churrasco.

As oficinas contam com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), que realizou a ponte entre o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Plácido de Castro e o CTG Alexandre Pato (RS), de onde vieram os churrasqueiros. Além disso, a secretaria disponibiliza o espaço para a realização das oficinas.

Diariamente são ofertadas 15 vagas, abertas ao público geral, e as oficinas começam às 15 horas. Além do curso de churrasco, também é ministrado um curso que mostra o processo de produção de linguiça campeira – produzida com pedaços maiores de carnes selecionadas, além do formato em caracol -, feita dos cortes que não foram utilizados no curso de churrasco.

(…)