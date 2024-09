oestadoacre compilou dados do [Data Folha e o jornal Folha de S. Paulo] sobre a eficiência com os gastos dos recursos das prefeituras em todo o Brasil. Nosso primeiro município avaliado aqui é Sena Madureira e a situação da gestão é preocupante.

Veja a situação da gestão em Sena e a posição de todos os municípios do Acre

Data Folha e Folha de S. Paulo revelam a posição de Sena Madureira entre os municípios do Brasil (veja todos os municípios do Acre)

A Folha de S. Paulo e o Data Folha realizaram um estudo sobre a eficiência na gestão dos 5.200 municípios brasileiros, incluindo Sena Madureira.

A análise apresentou dados sobre diversos aspectos da administração municipal, refletindo desafios significativos na prestação de serviços públicos à população.

Posição em Eficiência na Gestão: Sena Madureira ocupa, acredite! – a 5.022ª posição no ranking de eficiência na gestão entre os municípios do Brasil, uma colocação que evidencia a necessidade urgente de melhorias em áreas essenciais.

Repetindo para todo mundo aprender ler o número ordinal 5.022º: Sena é o quinquagésimo milésimo vigésimo segundo no Brasil em gestão.

Ou seja, um dos piores.

Sena só fica à frente dos 200 municípios mais paupérrimos do país(incluindo cinco do Acre).

No Acre, Sena Madureira vence apenas cinco municípios, na lista dos piores do Brasil em gestão: Tarauacá, Feijó, Xapuri(por um ponto), Santa Rosa(pior) e Marechal).

Se não, vejamos:

Indicadores de Saúde e Saneamento Básico:

◼ Médicos: O município possui apenas 0,81 médico por mil habitantes, um número alarmante que destaca a carência de profissionais de saúde para atender a população.

◼ Atendimento com Água Tratada: Apenas 48% da população de Sena Madureira tem acesso à água tratada, o que significa que menos da metade dos moradores recebem esse serviço básico.

◼ Cobertura de Esgoto: A cobertura de esgoto no município é de somente 14%, deixando a grande maioria da população sem acesso a saneamento adequado.

◼ Coleta de Lixo: Cerca de 63% da zona urbana de Sena Madureira é atendida pela coleta de lixo, indicando que ainda há uma parcela significativa da cidade sem esse serviço essencial.

Dados econômicos e orçamentários:

◼ Receita Per Capita: O município tem uma receita per capita de R$ 3.298.

◼ Receita Total de 2022: No ano de 2022, a receita total de Sena Madureira foi de R$ 136.348.029.

◼ Despesas Públicas:

✔ Educação: Foram destinados 34% das despesas municipais à educação.

✔ Saúde: A saúde recebeu 23% do orçamento municipal.

✔ Despesa com a Câmara de Vereadores: Os dados sobre os gastos com a câmara de vereadores não foram publicados, limitando a transparência quanto a essa despesa pública.

✔ Servidores Públicos: Em 2022 o município contava com 1.731 servidores públicos.

Esses números revelam desafios críticos que precisam ser enfrentados para melhorar a qualidade de vida da população de Sena Madureira.

A próxima gestão municipal terá que focar em aprimorar a eficiência dos serviços básicos e aumentar a transparência nas contas públicas para garantir um futuro mais promissor para todos os cidadãos.

A posição dos municípios do Acre no REM do Data Folha e da Folha:

Sena Madureira: 5.022º (pouca eficiência)

Rio Branco: 3.460º (alguma eficiência)

✔Cruzeiro do Sul: 1.947º (alguma eficiência) – o melhor(ou menos ruim) em gestão pública no Acre, segundo o Data Folha

Tarauacá: 5.171º (pouca eficiência)

Feijó: 5.195º (pouca eficiência)

Brasileia: 3.507º (alguma eficiência)

Xapuri: 5.023º (pouca eficiência)

Quinari: 3.415º (alguma eficiência)

Plácido de Castro: 4.314º (pouco eficiência)

Acrelândia: 4.596º (pouca eficiência)

Capixaba: sem avaliação

Bujari: 4.797º (pouca eficiência)

Manoel Urbano: 4.854º (pouca eficiência)

Porto Walter: 4.430º (pouca eficiência)

Marechal: 5.136º (pouca eficiência)

Mâncio Lima: 2.256º (alguma eficiência)

Rodrigues: sem avaliação

✔Santa Rosa: 5.212º (ineficiente) – o pior em gestão pública no Acre

Jordão: 4.921º (pouca eficiência)

Epitaciolândia: 4.609º (pouca eficiência)

Porto Acre: 4.976º (pouca eficiência)

Assis Brasil: 4.473º (pouca eficiência)

J R Braña B., com informações do REM (Ranking de Eficiência dos Municípios), produzido pela Folha de S. Paulo o Data Folha