A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) celebra o avanço no processo de demarcação das Terras Indígenas Maró e Cobra Grande, no Pará, e Apiaká do Pontal e Isolados, no estado de Mato Grosso. A declaração dos territórios, anunciada nesta quinta-feira (5), pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, reforça o compromisso do Governo Federal com os povos indígenas.

O ato ministerial reconhece o trabalho minucioso e técnico desenvolvido pela Funai, que instruiu os processos comprovando a ocupação tradicional das áreas pelos povos indígenas na identificação e delimitação das terras indígenas. Após a declaração, a próxima etapa é a demarcação física que será feita pela Funai e, depois, a homologação pela Presidência da República.

