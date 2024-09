Acompanhado do governador Gladson, Bocalom é recebido com festa na penúltima noite de Expoacre

Tião Bocalom, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), foi recebido com festa no sábado, 7, penúltimo dia da Expoacre, a maior feira de negócios do Estado. O governador Gladson Cameli, que também participou do evento, fez questão de acompanhar a entrevista de Bocalom ao site ContilNet. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual voltou a declarar apoio ao candidato da coligação “Produzir para Empregar”.

“Vim aqui cumprimentar o nosso prefeito, e dizer que estamos juntos, empenhados, trabalhando. Estou muito satisfeito com o sucesso que estamos tendo aqui na feira. É junto (sic) que a gente vai diminuir as dificuldades e aumentar o propósito que é cuidar das pessoas. A campanha do Bocalom e do Alysson está ganhando cada vez mais corpo. Se Deus quiser, vai ser 22 no primeiro turno”, declarou Gladson, que também caminhou ao lado de Bocalom pela feira.

O candidato Bocalom falou, com emoção, da receptividade da população na Expoacre. “Eu adoro isso, eu gosto disso, eu gosto de gente, eu gosto do povo, de tirar foto com à população. Eu tô muito feliz em ver todo esse carinho; isso demonstra que os rio-branquenses querem que o Bocalom volte para continuar cuidando da nossa cidade. Esse apreço é uma responsabilidade, um compromisso ainda maior que acabo tendo com todos eles, de cuidar melhor do nosso povo”.