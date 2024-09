O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, informa que, devido aos índices prejudiciais de fumaça resultante das queimadas que afetam a região, as aulas da rede estadual de ensino permanecerão suspensas no dia 9 de setembro nos municípios de Rio Branco, Porto Acre, Brasileia, Epitaciolandia, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Nos demais municípios, as aulas ocorrerão normalmente.

A decisão considera o Relatório Comparativo de Concentração de Partículas, realizado diariamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que monitora o nível de partículas prejudiciais à saúde no ar dos municípios acreanos.

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura