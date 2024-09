LeBron James, astro do que eles chamam de ‘futebol americano’, que nunca foi futebol, reclamou muito das condições do gramado da NeoQuímica, do Corínthians.

Ele tem razão: os gramados no Brasil são horríveis e ficaram pior com essa ‘grama’ sintética inapropriada para até futebol fake, como esse que LeBron James pratica.

Abaixo o post dele no Twitter republicado no Instagram:

–Cara, esse gramado é uma merda (Man this field sucks)

‘Futebol’ estadunidense juntou com gramado sintético que não é gramado….Os dois são fake…

… Combinaram.

J R Braña B.