(Assessoria) – A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) assinaram nesta quinta-feira, 5, um acordo de cooperação técnica (ACT) para fortalecer a disseminação do BIM (Modelagem de Informação da Construção) no Acre. A assinatura ocorreu durante a Expoacre 2024, em Rio Branco, e conta com apoio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

A parceria visa desenvolver ações voltadas à modernização dos setores da infraestrutura e da construção civil no estado e capacitar profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura e Construção, por meio do curso ‘Democratizando BIM’, elaborado pela Agência.

Desde o seu lançamento, em 2020, o Democratizando BIM já capacitou mais de 12 mil profissionais, mas apenas 35 são do Acre.

Segundo a diretora de Economia Sustentável e Industrialização, Perpétua Almeida, a parceria contribuirá para a modernização da construção civil no estado.

“Nossa ideia é massificar essa tecnologia do BIM no Acre. Temos certeza que essa iniciativa vai ajudar a elevar a construção civil no estado, evitando obras paradas e fazendo com que o processo seja mais democrático e transparente. O curso também dará um ‘up’ na carreira dos profissionais que se inscreverem no curso”, disse.

O presidente da FIEAC destacou a importância do curso e da Estratégia Nacional da Disseminação do BIM. A expectativa é de que o Acre opere 100% com uso da plataforma nas obras públicas até o fim de 2025.

“Esse acordo vai possibilitar a capacitação de servidores públicos municipais e estaduais, e profissionais do setor privado no estado todo. Esse é um início do processo que vamos, futuramente, incluir os alunos das faculdades, para aumentar o número de profissionais com essa capacitação no BIM”.

O analista de Inovação de Produtividade da ABDI Leonardo Santana destacou que o acordo de cooperação é um marco nas de regionalização do BIM, já que está é a primeira vez que a ABDI firma parceria com uma Federação das Indústrias no Brasil.

“Estamos trazendo o curso Democratizando BIM para o Acre para sensibilizar e aumentar o número de pessoas interessadas e sensibilizas na modernização do setor da construção civil”, acrescentou.

No Acre, os interessados em participar do curso podem se inscrever através do link: https://www.abdi.com.br/bim-ac/

Sobre o Democratizando BIM

Elaborado pela ABDI, a parceria para a capacitação é fruto de uma cooperação com o Laboratório de Estudos de Tecnologias BIM (LaBIM-RS) e a Escola de Governo (EGOV), ambos vinculados à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul, e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), entidade certificadora.

O curso está dividido em dois temas: Conceituação básica de BIM e Objetos BIM. Ele aborda a importância da metodologia BIM para o setor de arquitetura, engenharia e construção, as definições e normas técnicas, o orçamento e planejamento de obras, além do BIM na infraestrutura e OpenBIM. Apresenta ainda a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, entre outros conteúdos.

Pela sua carga horária enxuta e ementa robusta e de fácil compreensão, o curso é usado por empresas, entes públicos e academia para nivelamento de conhecimentos básicos sobre a temática BIM.

Perpétua Almeida garante R$ 2 milhões em equipamentos para produtores

A ex-deputada federal e atual diretora de Sustentabilidade e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, garantiu R$ 2 milhões para compra de equipamentos para os produtores de café do Juruá. O recurso é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

A Cooperativa de Produtores de Café dos Municípios do Vale do Juruá (Coopercafé) será a gestora dos recursos para estímulo das cadeias produtivas do estado do Acre.

Segundo o presidente da cooperativa, Jonas Lima, cada cooperado receberá um kit com quatro equipamentos. Ao todo, serão mais de 550 equipamentos adquiridos.

“Serão 138 kits com roçadeira, bomba costal, bomba motorizada e perfurador de solo, e cada um dos nossos cooperados receberão quatro equipamentos”.

Perpétua Almeida destacou a importância do incentivo para o fortalecimento do cooperativismo e da agricultura familiar.

“O governo do presidente Lula está chegando na ponta, nos homens e mulheres que produzem. O presidente Lula está tirando o ‘boca de lobo’ da mão do trabalhador e entregando a eles equipamentos modernos que vão melhorar o trabalho e a produção dos nossos produtores. Eu só agradeço a Deus a oportunidade de ser uma ponte entre o presidente Lula e os trabalhadores, porque esses 500 equipamentos vão transformar a vida dessas famílias que vivem da agricultura familiar, botando dinheiro no bolso e trazendo mais qualidade ao café que eles produzem”, disse Perpétua.

Além deste recurso, Perpétua anunciou no começo do ano, o valor de R$ 3,8 milhões para a irrigação das plantações de fruticultura dos cooperados da Cooperacre – Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre, a maior cooperativa de exportação de frutos da Amazônia.

Complexo do Café

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Cooperativa de Produtores de Café dos municípios do Vale do Juruá (Coopercafé) estão construindo o Complexo Industrial do Café do Acre, localizado em Mâncio Lima, no Juruá.

Orçado em mais de R$ 8 milhões e com contrapartida da Coopercafé no valor de R$ 1,7 milhão, tem como objetivo implementar um modelo cooperativista socioeconômico sustentável de beneficiamento de café, proveniente de culturas familiares da região do Vale do Juruá, no Acre.

Estima-se que o projeto atinja, até o fim de 2024, mais de 200 famílias e 1.500 pessoas. Atualmente existem 1,5 milhão de pés de cafés plantados na região, sendo que mais da metade dessas plantações são de pequenos e médios produtores.

A previsão é de que, na safra de 2025, serão produzidas 34 mil sacas de café oriundas do projeto.