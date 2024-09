Do Le Monde:

Apple entra na corrida pelos smartphones movidos por inteligência artificial

Segundo análises da Counterpoint, a Apple deve, pela primeira vez, ultrapassar a marca de US$ 400 bilhões em receita em 2024.

Segunda-feira, 9 de setembro, a Apple realizou sua conferência anual para lançar seus principais produtos. O encontro coincidiu com dez anos desde o lançamento do primeiro Apple Watch, que se tornou líder de mercado em relógios conectados. Uma aposta tão surpreendente quanto bem sucedida . Uma década depois, a marca Apple conseguirá mais uma vez se tornar líder de uma nova categoria de produtos: smartphones movidos por inteligência artificial (IA)? Pelo menos é isso que ela está tentando alcançar com seu iPhone 16.

Grifo meu: mais um delírio dessas novidades capitalistas que chegam, mas que não serão o fim. É a ideologia do novismo, que incute na nossa mente que vai transformar totalmente as relações humanas…E não é assim.



J R Braña B.