O e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, já se consolidou como uma ferramenta essencial para eleitores em todo o Brasil. No estado do Acre, 283.507 pessoas já utilizam o app, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados nesta terça-feira (10). Nacionalmente, quase 74 milhões de brasileiros usam essa ferramenta digital.

Lançado em 2018, o e-Título permite que eleitores acessem uma versão digital de seu título e outras informações essenciais sobre seu processo eleitoral, como local de votação, certidões e justificativa de ausência.

Criado pela servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Rosana Magalhães, o e-Título se destaca pela praticidade e segurança, proporcionando agilidade no acesso a serviços eleitorais diretamente de smartphones ou tablets. Disponível para download em plataformas Android e iOS, o aplicativo requer apenas informações básicas, como CPF, nome completo e data de nascimento, para ser utilizado.

A última versão do aplicativo trouxe atualizações importantes, como uma central de notificações, a volta da exibição de fotos do usuário e a possibilidade de justificar a ausência nas urnas no mesmo dia da eleição. Além disso, o app oferece recursos voltados para pessoas cegas e informações sobre as condições de acessibilidade nas seções eleitorais.

Outro benefício recente do e-Título é a emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU) para quitação de débitos com a Justiça Eleitoral, com a inclusão do pagamento via PIX. O app também permite a geração de um arquivo em PDF para impressão do título tradicional.