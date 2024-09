Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, secretários do governo do Acre e representantes do setor comercial receberam na Aleac na segunda-feira (9) a visita de representantes do governo peruano responsáveis pelo Megaporto das Américas, localizado na cidade de Arequipa, no Peru. O encontro serviu para tratar dos benefícios que o porto trará à economia acreana com a facilitação da logística para exportações do estado para países andinos e asiáticos.

O encontro foi proposto pela Agência de Desenvolvimento Regional de Arequipa. Os representantes peruanos destacaram o potencial produtivo do Acre nos setores agropecuários e garantiram que o porto facilitará o comércio bilateral com países de outros continentes.

Segundo a agência peruana, o Porto das Américas tem uma capacidade de 100 milhões de toneladas por ano e seria uma oportunidade para o Brasil e demais países da América do Sul que consolidam cargas superiores a estes volumes destinados à Ásia no porto norte-americano de Long Beach, poupando fretes, distâncias e unidades de transporte de mercadorias, podendo consolidar a IIRSA-SUR ao unir os oceanos Pacífico e Atlântico, para os quais o sul do Peru tem uma posição privilegiada e estratégica devido à sua proximidade com o Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile.

O presidente da Aleac destacou a importância de reuniões com o governo do Peru como uma oportunidade de desenvolvimento do Acre. Gonzaga afirmou ainda que os países vizinhos reconhecem o potencial de produção agrícola do Acre.

“A reunião foi muito importante, pois governos como o da China, que esteve aqui na semana passada, e agora o peruano, reconhecem o potencial do Acre e nossa posição estratégica na rota comercial tanto para o Porto de Chancay como esse novo Porto de Corio. Hoje não é somente nós que estamos indo lá, eles também estão nos procurando com propostas importantes e viáveis que vamos abraçar. Quero parabenizar o governador Gladson Cameli que também abraçou essa ideia. É importante quando os poderes, instituições e setores da indústria se unem pelo interesse comum”, disse Gonzaga.

O secretário técnico da Agência de Desenvolvimento Regional de Arequipa, Mário Martínez, destacou o potencial acreano e disse que a reunião serviu para alinhar com o Acre estratégias comerciais para desenvolvimento das duas regiões.

“Vinhemos conhecer as oportunidades que o Acre e restante do Brasil oferecem e apresentamos os benefícios que o Porto das Américas trará ao governo e empresários brasileiros facilitando as exportações do país. Estamos trabalhando em parceria como Brasil para ligar as regiões do Acre e Peru para unir nossos países. O Brasil é um importante produtor para o mundo e atualmente sai com as cargas pelo sul da América para ir à Ásia e agora pode ser feito de forma direta pelo porto em Arequipa, facilitando a logística e diminuindo custos”, disse Mário.

O secretário de Planejamento do Estado do Acre, Ricardo Brandão, destacou que o governo de Arequipa identificou no Acre um importante aliado comercial e essa parceria trará desenvolvimento ao povo acreano.

“O governo de Arequipa identificou o potencial do Acre por estar posicionado em um local estratégico e temos que aproveitar esse momento para avançar em um projeto econômico que vai beneficiar o povo acreano. Esse porto com o Porto de Chancay deve representar uma virada de chave para o desenvolvimento da nossa região”, disse Brandão.

O secretário Assurbanípal Mesquita disse que a proposta apresentada pela agência peruana estimula o trabalho de fortalecimento da Rota Quadrante Rondon que pela logística apresentada se interligaria por um sistema ferroviário de cargas já existente, podendo ser complementado a partir de Puerto Maldonado até Assis Brasil.

“Graças ao esforço do governador Gladson Cameli cada vez o Acre tem se colocado como um importante elo entre o Brasil e o Pacífico. O Peru fortalece a sua costa marítima com a construção de portos que buscam conexão com a Ásia, deixando o Acre forte neste cenário. Temos feito as agendas necessárias para se beneficiar desse momento político e econômico”, acrescentou Mesquita.

Participaram do evento o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, secretário da Agência de Arequipa, Mário Martinez, secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no Acre, Paulo Trindade, diretor de assuntos aduaneiros da AZPE, Marcos Morais, e o coordenador do Grupo de Trabalho Acre-Ucayali, Francimar Fernandes, e demais autoridades peruanas e acreanas.