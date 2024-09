Uma pesquisa de intenção de votos em Sena Madureira estaria sendo fechada,…😂… para ser divulgada – vamos ver o tamanho da coragem dos envolvidos – ainda esta semana.

Talvez após esse post aqui….

O fato de uma pesquisa ter sido registrada no TRE não significa que seus dados divulgados são o retrato fiel da realidade do momento, daquilo que foi colhido em campo.

As pesquisas confiáveis são as de consumo interno, de cada grupo político, que são reais, precisam ser reais, porque se não for assim, verdadeira e fiel – não faz sentido algum ser feita e compreendida.

Porém, o desespero faz coisas inimagináveis numa campanha eleitoral…

Entendeu, né?!

Dizem que a pesquisa será divulgada nesta quarta…

Vamos ver…

Em Sena, a eleição parece, repito, parece estar decidida na zona urbana…., exceto se algo extraordinário, fora do controle – acontecer nos próximos dias.

O dinheiro em circulação daqui para frente, óbvio – ainda vai mexer nos números….

…É do jogo em Sena.

Jogo ilegal, mas é o tradicional desde sempre no município.

E a zona rural, dependendo da diferença pró e contra – pode e não pode interferir no resultado.

Em 25 dias saberemos.



J R Braña B.