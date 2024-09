Petecão entrega veículo à Embrapa no Acre e destaca investimentos de mais de R$ 6 milhões na instituição

Na segunda-feira (9), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) entregou uma pick-up à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-Acre). A aquisição, viabilizada por uma sua emenda do, visa fortalecer o trabalho da instituição, essencial para o desenvolvimento do setor agrícola no estado. O novo veículo facilitará as atividades de campo e a capacitação de produtores rurais, especialmente na agricultura familiar.

Nos últimos anos, o senador investiu mais de R$ 6 milhões na Embrapa-Acre, direcionando recursos para pesquisa e inovação tecnológica no campo. Entre as principais iniciativas, destacam-se o combate e a prevenção ao mandarová da mandioca, uma praga que, no final de 2024, devastou plantações em Cruzeiro do Sul e na região do Juruá, causando grandes prejuízos aos produtores locais.

Durante o evento, o senador ressaltou sua importância e o impacto de suas atividades na agricultura do estado.

“Sempre procurei apoiar a Embrapa-Acre, pois, sem sua participação e sem a tecnologia e pesquisas realizadas seria impossível avançar. Acredito que quem aposta no campo colhe o futuro, e é nisso que estamos trabalhando: um Acre mais produtivo e sustentável”, afirmou.

(…)