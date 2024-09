O jogo tomou conta de tudo…!

Informa a Folha de S. Paulo

Bets oferecem e depois escondem apostas eleitorais; tema pode chegar ao TSE

Pelo menos seis sites estavam oferecendo apostas sobre as eleições municipais de 2024, permitindo que usuários arriscassem dinheiro na vitória de candidatos, embora essa prática não tenha previsão legal específica no Brasil.

Até a quarta-feira passada (11), as plataformas Bet365, Betano, Superbet, Parimatch, Novibet e Sportingbet ofereciam apostas sobre quem seria eleito prefeito em cidades como Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Nesta sexta-feira (13), Betano, Superbet e Sportingbet já haviam retirado o serviço do ar. O cancelamento ocorreu após a publicação de matérias sobre o tema.

Grifo meu: já, já vai aparecer as cotações na disputa do Acre…As odds de Bocalom, Marcus, Gilberto, Gehlen, Padeiro, Jéssica, Rodrigo….

Grifo meu 2: mais de 50 milhões de brasileiros estão torrando o dinheiro que não tem em casas de apostas on line, as Bets… É a droga legalizada(porque torna vício) controlando tudo e tomando o seu dinheiro. E que hoje patrocinam tudo….Até o seu clube de futebol, as tvs, os sites e o escambau…



J R Braña B.