Acre registra aumento recorde em transplantes de córnea em 2024

MS – Neste mês, o Ministério da Saúde inicia a campanha ‘Setembro Verde’, para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos.

No Acre, entre janeiro e junho deste ano, foram realizados 38 transplantes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um aumento em relação ao ano passado, quando foram registrados nove transplantes de fígado no mesmo período.

Entre os procedimentos realizados em 2024, destacam-se 30 transplantes de córnea e oito de fígado.

Nacionalmente, o SUS efetuou 14.352 transplantes no primeiro semestre de 2024, superando os 13.903 registrados no ano anterior no mesmo período.

No total, 4.580 órgãos, além de 8.260 córneas e 1.512 medulas ósseas (classificadas como tecidos) foram doados nos primeiros seis meses de 2024 no Brasil.

(…)