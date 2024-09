Bocalom, 22

(Assessoria) – Tião Bocalom, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), realizaram na tarde deste domingo, 15, mais uma carreata que reuniu veículos nos bairros Bosque , Baixa da Colina, Vila Ivonete e Nova Estação.

Mega Carreata 22 arrastou mais de 1500 veículos pelas ruas da capital

O evento, que demonstrou o forte apoio dos rio-branquenses à dupla, contou com a presença do secretário de Estado e presidente do União Brasil no Acre, Fábio Rueda.

“Mais uma carreata, mais uma vitória e o povo abraçou a nossa campanha. Vamos ganhar no primeiro turno para que este bom trabalho continue. O reconhecimento da gestão é evidente e a parceria é fundamental para o que ainda temos a fazer pela nossa cidade”, afirmou Bocalom.

Alysson Bestene também expressou entusiasmo pelo sucesso do evento. “A carreata é uma prova clara de que a população está com a gente. Estamos certos de que ganharemos essa eleição, permitindo que o bom trabalho continue. A parceria entre a gestão municipal e o governo é essencial para alcançar os objetivos, ou seja, o melhor para nossa Capital”.

Fábio Rueda frisou que a carreata é um reforço significativo para a campanha do Bocalom. “A força demonstrada aqui reflete o desejo do povo de Rio Branco e é uma alegria participar deste movimento. Bocalom e Alysson são pessoas honestas, que devem cuidar por mais quatro anos de nossa querida Rio Branco”.