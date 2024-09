247 – O candidato do PL à Prefeitura de Rio Branco (AC), Tião Bocalom, lidera a disputa com 47%. Marcus Alexandre (MDB) ficou em segundo lugar, com 36%, conforme os números divulgados nesta segunda-feira (16) pela Pesquisa Quaest.

As estatísticas apontaram Jarude (Novo) na terceira posição, com 5% das intenções de voto, enquanto Dr. Jenilson (PSB) obteve 4%. Os indecisos somaram 4%, e os que declararam voto branco, nulo ou não informaram a intenção de voto também somaram 4%.

Contratada pelo Grupo Rede Amazônica, a pesquisa ouviu presencialmente 704 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo AC-03050/2024.

