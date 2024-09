Aleac – Em reunião realizada nesta terça-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, conversou com coordenador de Inovação e Tecnologia do Estado, Jadson Costa, e reafirmou o compromisso do Legislativo acreano no incentivo à inovação tecnológica e capacitação de jovens para o mercado de trabalho.

Durante o encontro, Jadson Costa, representando o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, apresentou ao presidente Luiz Gonzaga os resultados dos projetos de inovação e tecnologia realizados com apoio das emendas parlamentares. Jadson destacou o impacto positivo das iniciativas voltadas à inovação e à capacitação de jovens no estado, especialmente no campo da tecnologia e do esporte eletrônico.

Entre os resultados apresentados, Jadson Costa detalhou o sucesso das primeiras etapas do Inter-bairros de Games, onde a primeira etapa iniciou na Praça da Revolução e na Baixada da Sobral, na sequência foi feito um circuito de eventos de esportes eletrônicos que já movimentou a juventude durante a Expo Juruá e a Expoacre.

“Essas atividades mostraram o grande potencial dos competidores locais. Estamos usando o esporte eletrônico como uma plataforma não apenas de competição, mas de capacitação, abrindo cursos profissionalizantes que preparam os jovens para o mercado tecnológico, com um olhar voltado para a inovação sustentável”, explicou o coordenador.

Durante a reunião, Francisco Moreira entregou ao deputado Luiz Gonzaga o livro ”O Primeiro Herói Acriano”, Uma história em quadrinhos que foi Desenvolvido um jogo pela KGames, uma empresa pioneira no desenvolvimento de jogos eletrônicos no estado. O presidente da KGames, Ciro Fracundo, e o diretor Francisco Moreira destacaram a importância de valorizar a cultura local por meio da tecnologia, mostrando como a inovação pode resgatar e fortalecer a identidade cultural acriana.

O deputado Luiz Gonzaga reafirmou seu compromisso com o futuro tecnológico do Acre e anunciou novas emendas já garantidas para o próximo ano.

“Nosso objetivo é continuar incentivando a juventude a se capacitar nas áreas de inovação e tecnologia. Vamos focar não só em eventos, mas também em cursos que qualifiquem essa nova geração para o mercado de trabalho tecnológico e sustentável. Além disso, queremos atrair grandes empresas para que o Acre seja referência no setor”, declarou o deputado.

Jadson Costa, em nome do Secretário Assurbanipal, expressou agradecimento ao deputado Luiz Gonzaga, enfatizando que o apoio do parlamentar tem sido crucial para a realização de projetos que impactam diretamente a juventude.

“O compromisso do deputado com a inovação e a tecnologia é essencial para continuarmos descobrindo e capacitando talentos locais. Graças a esse apoio, estamos moldando uma geração preparada para enfrentar os desafios do mercado global, com foco não apenas no desenvolvimento tecnológico, mas também na sustentabilidade”, concluiu Jadson.

A reunião reforçou o compromisso do Estado em promover a inovação tecnológica como ferramenta de transformação para a juventude, preparando o Acre para se destacar no cenário nacional através do desenvolvimento de talentos nas áreas de jogos eletrônicos, programação, robótica e tecnologia sustentável.