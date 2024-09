O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, na segunda-feira (16), da entrega de 40 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os motoboys do município de Cruzeiro do Sul. Ele anunciou que os recursos, no valor de R$ 175 mil, são oriundos de sua cota de emendas de bancada para 2024, provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O evento ocorreu na sede da Cáritas Paroquial de Cruzeiro do Sul, uma instituição reconhecida por seu trabalho social em prol da população mais vulnerável da cidade.

Atento às demandas sociais dos municípios, o senador enfatizou que a destinação desses recursos é fundamental para garantir o atendimento adequado às populações em situação de vulnerabilidade. Acrescentou que os EPIs entregues aos motoboys não apenas proporcionam segurança e proteção a esses trabalhadores, que desempenham um papel crucial na entrega de serviços essenciais, mas também contribuem para a valorização da profissão. Com o uso adequado desses equipamentos, os motoboys poderão realizar suas atividades com maior segurança, reduzindo riscos de acidentes e promovendo a saúde no trabalho.

Destacou, ainda, que a Cáritas desempenha uma função social importante, oferecendo suporte e melhorando a qualidade de vida de diferentes grupos necessitados, com ações que vão desde o apoio educacional até a assistência social e à saúde.

“Esses investimentos não apenas atendem às necessidades imediatas das populações vulneráveis, mas também geram um impacto duradouro, criando um ciclo de melhoria contínua nas condições sociais e econômicas de Cruzeiro do Sul. O fortalecimento das condições de trabalho dos motoboys é um passo essencial para promover uma sociedade mais justa e solidária”, concluiu Petecão.