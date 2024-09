Novo plano de ação prevê reduzir impactos da dengue e outras arboviroses no Acre

O objetivo é apresentar estratégias que serão coordenadas pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios, além da colaboração de instituições públicas e privadas

MS – Para diminuir os números de casos e óbitos por dengue, chikungunya, zika e oropouche no próximo período sazonal no Brasil, o Governo Federal lançou, nesta quarta-feira (18), o plano de ação para redução dos impactos das arboviroses. O documento foi construído com a participação de pesquisadores, gestores e técnicos dos estados e municípios, além de profissionais de saúde que atuam na ponta, em contato direto com as comunidades e que conhecem de perto os desafios em cada região do país, com atenção às regiões de maior vulnerabilidade social.

Até o momento, em 2024, o país contabiliza 6,5 milhões de casos prováveis de dengue e 5,3 mil óbitos. O Acre registrou 4,3 mil casos e nenhuma morte no período. Os dados são do Painel de Monitoramento das Arboviroses, que também aponta 6,5 mil casos prováveis de Zika, 256,2 mil de chikungunya e mais de 8 mil casos confirmados de oropouche em todo o país. No Acre, foram 117 casos prováveis de Zika, 266 de chikungunya e 270 de oropouche. (…)

Nesse cenário, o programa de redução dos impactos das arboviroses trabalha em seis eixos de atuação com foco para implementação no segundo semestre do ano – quando todas as condições climáticas são favoráveis ao aumento de casos. São eles:

Prevenção;

Vigilância;

Controle vetorial;

Organização da rede assistencial e manejo clínico;

Preparação e resposta às emergências;

Comunicação e participação comunitária.

(…)