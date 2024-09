Da Assessoria de Bocalom

Bocalom e Alysson recebem apoio de centenas de profissionais da comunicação e reafirmam importância da imprensa para a democracia

O candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, participaram na noite de quarta-feira, 18, um encontro com jornalistas na Estrada Jarbas Passarinho, no Parque dos Sabiás, Espaço H. O evento, que contou com a presença de diversos profissionais da comunicação, foi conduzido pela secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa.

Durante sua fala, Bocalom enfatizou a relevância da imprensa para a democracia. “Foi um privilégio compartilhar este momento com tantos formadores de opinião de Rio Branco. Apresentei as ações realizadas em nossa gestão e reafirmei meu compromisso em trabalhar com dedicação por nossa gente. Há muito a ser feito, e para isso, conto com o voto de confiança de todos”, afirmou.

Bocalom também expressou gratidão ao governador Gladson Cameli pelo apoio e destacou a importância da união na busca por melhorias para a cidade. “Vamos juntos, rumo à vitória! Com a graça de Deus, ela virá já no primeiro turno”, completou. Já Alysson fez questão de destacar a importância ímpar dos jornalistas no momento mais crucial dos últimos tempos: a pandemia. “Foram vocês que levaram informação às pessoas e nos ajudaram a passar por esse momento tão difícil. Minha admiração máxima a todos os jornalistas e essa profissão linda”.

A secretária Nayara Lessa também fez uso da palavra, agradecendo aos presentes e ressaltando a importância do diálogo com a imprensa. “Agradeço a cada amigo que aceitou o convite para conhecer melhor as propostas do nosso prefeito Bocalom e nosso vice Alysson, para que possamos continuar avançando juntos por dias melhores”, disse.

(…)